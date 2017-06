Cumana, rincari e attesa per i nuovi treni. Eav: "In servizio dal 21 giugno"

Presentato a fine maggio doveva entrare in servizio dopo 10 giorni. Ma finora, del nuovo treno per la Cumana, inaugurato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca e dal presidente dell'Eav Umberto De Gregorio, non c'è traccia. "Solo ritardi burocratici - assicura De Gregorio - il nuovo treno sarà operativo tra il 20 e il 21 giugno". I dipendenti, però, sostengono che non ci sono ancora operatori in grado di condurre il nuovo arrivato, visto che la formazione non è stata ultimata. "E' un falso problema - continua il presidente Eav - la formazione è in via di completamento". Sul carobiglietti, De Gregorio afferma: "E' un cane che si morde la coda, se si vuole un servizio migliore, servono risorse finanziarie. E queste possono essere reperite dall'aumento dei ticket".