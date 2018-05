Trasporti: "Entro il 2019 500 nuovi bus e 30 treni in Regione"

"In questi due anni nel settore dei trasporti è cambiato tutto, ora la priorità è attuare tutta la programmazione in campo: entro il 2019 vogliamo porttare in strada 500 nuovi bus e trenta nuovi treni, completare le gare per il nuovo servizio su gomma e varare i nuovi contratti ferroviari". Lo riferisce Luca Cascone, presidente della commissione trasporti del consiglio regionale della Campania. "Ora dobbiamo migliorare l'efficienza e la frequenza, ma possiamo ben dire che in questi anni di amministrazione De Luca abbiamo trovato diverse soluzioni. I cittadini vedranno i risultati tra qualche mese". Il presidente Cascone ha anche rivelato che in estate sarà rimesso in funzione il metrò del mare, in un ampio progetto che prevede collegamenti ferroviario verso Bacoli, Cuma e Pozzuoli.

