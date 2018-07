Festa di Sant'Anna, nuovo dispositivo di traffico a Capodimonte

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione religiosa 'Festa Parrocchiale di Sant'Anna', prevista per domani giovedì 26 luglio, è stato istituito un temporaneo dispositivo di traffico in un tratto di Via Bosco di Capodimonte, decretato da un'ordinanza sindacale.

In particolare è stato istituito il divieto di transito veicolare in via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con vico S. Maria delle Grazie a Capodimonte, dalle ore 8:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle autovetture dei cittadini con posto auto fuori sede stradale.