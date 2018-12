Anm: "Trasporti no-stop a Capodanno. Nel weekend funicolari fino alle 2"

Ci sono volute tre settimane di trattativa e 200mila euro stanziati, ma alla fine la fumata bianca è arrivata: a Capodanno metropolitana e funicolari di Napoli funzioneranno per tutta la notte. L'annuncio arriva dall'amministratore dell'Anm, Nicola Pascale, in occasione della presentazione di Metro Art Tour.

Corse garantite anche per la vigilia di Natale. "Il giorno di Natale interromperemo il servizio dalle 13.30 alle 16; il 31 dicembre ci sarà il no-stop fino al 1 gennaio, quando sospenderemo dalle 13.30 alle 16. E' molto importante poter dare questo annuncio con anticipo". L'altra novità riguarda, invece, il weekend 15-16 dicembre: "Prolunghiamo l'orario delle funicolari fino alle 2 di notte - afferma Pascale - Un provvedimento che vogliamo rendere strutturale e non episodico".

Nelle scorse settimane si era verificato un braccio di ferro tra la dirigenza e i lavoratori, con la chiusura delle funicolari per malattie dei dipendenti. Malattie a cui lo stesso sindaco Luigi de Magistris ha dichiarato di non credere. Nonostante il contratto dei lavoratori prevedesse l'operatività nei giorni rossi, per essere disponibili durante queste feste, il personale di Anm ha chiesto e ottenuto un "premio" economico, così come per tenere in funzione le funicolari fino alle 2 nel weekend.