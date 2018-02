Gelo e neve su Napoli, trasporti regolari in città: disagi per chi viaggia in treno

L'ondata di gelo che ha colpito Napoli ed in particolare la zona collinare della città, non ha causato particolari disagi per il trasporto pubblico locale.

Anm ed Eav confermano la regolarità dei servizi di trasporto, per la giornata del 27 febbraio, nonostante sia previsto un sostanziale abbassamento delle temperature, che potrebbero scendere al di sotto degli zero gradi.

Nella serata di oggi Anm ha diramato una nota per alcuni lavori di manutenzione che porteranno ad una chiusura anticipata della metro della linea 1: "Si informa la Gentile Clientela che questa sera, lunedì 26/02/2018, la Metro Linea 1 per lavori di manutenzione, chiude in anticipo: • ultima corsa da Piscinola per Garibaldi ore 20:56 • ultima corsa da Garibaldi per Piscinola ore 21:27".

Treni

Disagi invece per chi viaggia in treno, sono tante le segnalazioni giunte alla redazione di NapoliToday sui ritardi dei convogli a lunga percorrenza.

"Sono sul treno a lunga percorrenza Frecciarossa 9631, partito da Torino alle 11.50. Dopo tutte queste ore non siamo neppure a Roma. Sono finite anche le bottiglie d'acqua sul treno. Stiamo protestando tutti. Il treno doveva arrivare a Napoli alle 17.13, ma non siamo ancora neppure a Roma", denuncia Carmine. Il treno é poi arrivato a Napoli alle 22.20.

Eav

Come già accaduto negli ultimi due anni, anche quest’anno EAV darà il suo piccolo contributo all’emergenza freddo lasciando aperte per i senza tetto le stazioni di Porta Nolana e Montesanto. Guardie giurate di EAV garantiranno la sicurezza. La collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio consentirà di rifornire di cibi e bevande calde e di coperte i senza fissa dimora.