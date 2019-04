Pasqua e Pasquetta, regolare il servizio Eav sulle linee vesuviane e flegree

A Pasqua e Pasquetta le linee degli autobus e dei treni Eav (quelli flegrei - Circumflegrea e Cumana - e la Circumvesuviana) prolungheranno il servizio oltre il normale orario. Lo annuncia il presidente Eav Umberto De Gregorio. Nello specifico, nel giorno di Pasqua, la linea vesuviana per Pompei e Sorrento funzionerà fino alle 20 (ultima partenza da Sorrento per Napoli ore 19:26) e l'ultima partenza della Cumana per Pozzuoli sarà - da Montesanto - alle 18:41. Da Pozzuoli un collegamento autobus sarà attivo per collegare la cittadina flegrea con Baia, Bacoli e Toregaveta.



A Sorrento e sulle isole di Ischia e Procida il servizio di autobus proseguirà regolarmente. I collegamenti bus Pompei-Vesuvio saranno attivi per l'intera giornata e la funivia del Faito effettuerà corse fino alle 19 circa.



A Pasquetta il servizio sarà regolare, sulle reti ferroviarie e su gomma.



