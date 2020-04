Coronavirus, de Magistris: "Il trasporto pubblico napoletano dovrà cambiare"

"Ci stiamo organizzando, senza soldi perchè la vendita dei biglietti è crollata. Ma ci stiamo organizzando su varie opzioni per far ripartire il trasporto. Con le distanze obbligatorie non potranno esserci più di 20 persone su ogni autobus, una cinquantina su una funicolare e 80 in metropolitana. Per questo il trasporto pubblico dovrà funzionare a scartamento ridottissimo. Ma dobbiamo aspettare le direttive del Governo centrale, sperando non ci sia molto da attendere". Così, a RaiTre, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.