De Luca: "Trasporti da migliorare, veniamo da 35 anni di nulla"

"Se mi chiedete se i trasporti in Campania funzionano bene vi dico 'no'. Se mi chiedete il perché vi dico che veniamo da 35 anni di nulla assoluto". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, commenta lo stato di salute del trasporto pubblico, con particolare riferimento all'Eav: "Sappiamo che c'è un affaticamento - ha proseguito il governatore - ma più di quanto fatto non era possibile fare. Abbiamo impostato un programma d'acquisto di mezzi su ferro e gomma più vasto d'Italia. Abbiamo consegnato 24 treni jazz a Trenitalia, varato gare per mille bus nuovi e ne consegneremo altri 100 entro Natale".

Poi, la stoccata alle amministrazione Caldoro: "il governo precedente non ha comprato neanche un treno. Da 35 anni non si muoveva un dito per il rinnovo di parco mezzi e ristrutturazioni di stazioni. Adesso, le gare sono tutte avviate e tra un anno e mezzo avremo il parco mezzi completamente rinnovato".