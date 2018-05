Comune di Napoli, acquistati 56 nuovi autobus

È stato firmato oggi alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell'assessore alla Mobilità, Mario Calabrese, il contratto tra l'amministrazione Comunale e la società vincitrice della fornitura di autobus nuovi di fabbrica. Saranno acquistati complessivamente 56 nuovi autobus modello Citymood 10. Secondo il contratto firmato oggi "i primi 30 autobus saranno consegnati entro 150 giorni dalla sottoscrizione e la fornitura sarà completata entro gli ulteriori 60 giorni ma l'Amministratore delegato Del Rosso ha assicurato che i primi 20 autobus della commessa saranno consegnati già prima dell'inizio dell'anno scolastico 2018/2019".

"Il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014 - 2020 (Pon Metro) ha finanziato l'acquisto di questi autobus per un importo del finanziamento pari a quasi 15 milioni di euro (finanziati dall'Unione Europea) ed è finalizzato all'acquisto di autobus per servizio di linea urbana categoria M3 classe I con alimentazione a gasolio e motorizzazione Euro VI o successive. La gara è stata aggiudicata alla società Industria Italiana Autobus". Ogni autobus può ospitare 90 persone, ha tre porte di servizio con bordo sensibile elettrico e antischiacciamento, con rampa di accesso per disabili. I mezzi sono dati di sistemi di geo-localizzazione, videosorveglianza, wi-fi di bordo.

IL COMMENTO - "L'acquisto di 56 autobus nuovi di cui 20 consegnati entro l'inizio dell'anno scolastico 2018-2019 è un altro piccolo passo in avanti che servirà a migliorare in futuro l'offerta del servizio di trasporto pubblico napoletano, sia in termini di qualità che di quantità. Lo vedremo". Lo dice il presidente della Commissione Infrastrutture del Consiglio Comunale di Napoli, il consigliere Nino Simeone. "Adesso ci aspettiamo un report serio e preciso sullo stato di avanzamento dei lavori e dei tempi di consegna dei nuovi treni che abbiamo acquistato mediante gara internazionale e che abbiamo aggiudicato tanto, troppo tempo fa alla Società spagnola per i quali non c'è notizia. Quella dell'acquisto dei bus è una buona notizia per il futuro ma adesso affrontiamo il presente. Questo investimento, voluto fortemente da Luigi De Magistris, cancella ogni dubbio sulla volontà di quest'ultimo e della maggioranza consiliare di salvare l'azienda napoletana mobilità. Gli inciuci ed i pettegolezzi lasciamoli fare agli altri", aggiunge Simeone.