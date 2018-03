Trasgressore seriale rintracciato a Napoli: la firma dei verbali | VIDEO

L’attività investigativa affidata al Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Napoli ha portato all’identificazione di alcuni soggetti a carico dei quali erano stati elevati un numero elevato di contravvenzioni mai notificate prima a causa della loro irreperibilità.

Il nucleo di Polizia Giudiziaria è riuscito, in seguito a vari appostamenti in abiti civili a rintracciare il primo di tali trasgressori seriali notificandogli 270 contravvenzioni relative ad un unico veicolo, per varie violazioni alle norme del Codice della Strada.