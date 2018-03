Giugliano, protesta dei fedeli contro il trasferimento di Don Tommaso D'Ausilio

"Don Tommaso resta con noi". I cittadini di Giugliano hanno riempito le piazze maggiori della città e poi, riuniti in un corteo, hanno sfilato per le vie del centro con grossi manifesti come segno di protesta per il trasferimento di Don Tommaso D’Ausilio.

L’amato prete eserciterà, infatti, presso la Chiesa della Trasfigurazione di Succivo in sostituzione di don Crescenzo Abbate.

"Non siamo assolutamente d’accordo con quanto deciso. Si tratta di una volontà dell’uomo e non di Dio", queste le parole di Tommaso Pirozzi, tra gli organizzatori principali della manifestazione, insieme a Nazareno Ricci.

La perdita di Don Tommaso rappresenta una profonda ferita nel cuore dei fedeli giuglianesi, tutti lo hanno seguito e amato per lunghi diciannove anni.