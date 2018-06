Estorsioni ai danni di quattro transessuali: arrestato 33enne

Nella mattinata odierna, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri di Varcaturo, Stazione dipendente dalla Compagnia di Giugliano in Campania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 33enne, residente a Pozzuoli ma di fatto domiciliato in località Varcaturo, gravemente indiziato del reato di estorsione continuata aggravata commesso ai danni di quattro soggetti transessuali, esercitanti l’attività di meretricio su via Domitiana.

Le indagini, partite dalle denunce sporte presso il citato Comando dell'Arma da tutti e quattro i transessuali, permettevano di appurare che il 33enne, da due anni a questa parte e dietro minacce di morte esercitate anche mostrando una pistola alle vittime, si faceva consegnare da ciascuna di esse la somma di 100 euro settimanali in cambio della possibilità di esercitare il meretricio su pubblica via.

Tutte le vittime, che conoscevano solo di nome il loro aguzzino, lo hanno individuato senza ombra di dubbio con un formale riconoscimento fotografico, mettendo a disposizione della polizia giudiziaria una serie di messaggi audio dal contenuto minatorio ed estorsivo assolutamente inequivocabile.