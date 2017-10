A novembre transessuali in marcia, a Napoli, contro la discriminazione (VIDEO)

Se è vero, come si dice durante la conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, che "Napoli è la città dei femminielli", è vero anche che nel capoluogo campano si registra - nel 2016 - il numero più alto di vittime della transfobia. 7 transessuali morti in tutta Italia, di cui tre solo a Napoli. Ed è proprio in città che si celebrerà la fiaccolata "Trans Freedom March", il 18 novembre. Il TDoR, ideata da Veet Sandeh, è una fiaccolata per commemorare le vittime di violenza transfobica nel mondo e per sensibilizzare sulle questioni trans.

"Napoli rappresenta un territorio controverso: le azioni di accoglienza e supporto, costanti, si intrecciano al degrado, all'ostilità e alla violenza verso persone che vivono emarginate", spiega Sandeh. A patrocinare l'evento l'ATN, Associazione Transessuale Napoli, e Simonetta Marino, consigliera del sindaco sulle Pari opportunità.