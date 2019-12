Trans aggredita al Centro Direzionale, l'assessore Menna: “Denunciate”

Nella giornata di ieri una transgender è stata aggredita al Centro Direzionale. L'assessore alle Pari opportunità Francesca Menna ha oggi commentato duramente l'episodio.

“Esprimo condanna e preoccupazione – sono le parole di Francesca Menna – per quanto accaduto ieri”. “Si tratta – ha proseguito – di un primo grave episodio in una città storicamente aperta alla diversità come Napoli, e questo ci spinge tutti a riflettere. Non possiamo essere indifferenti di fronte a episodi di violenza e di matrice omotransfobica”.

“Alla vittima va tutta la solidarietà di questa Amministrazione – ha concluso l'assessore – ma chiedo a chiunque si trovi ad essere testimone di comportamenti o discorsi pieni di odio verso le persone lesbiche, gay, bisessuali e trans, di denunciare, di reagire, di non essere indifferenti. Dobbiamo batterci affinchè tutti i luoghi siano sicuri, lontani da offese, disprezzo e violenze”.