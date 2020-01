Tram, l'Anm: "A breve ripartirà il numero 1. Per il 4 attendiamo la fine di via Marina"

La fine di gennaio potrebbe essere decisiva per il ripristino, almeno in parte, della rete tramviaria napoletana. Ferma ormai da anni per i lavori a via Marina e della Metropolitana, la linea Poggioreale-Cristoforo Colombo, quella indicata con il numero 1, potrebbe ripartire a breve.

A sostenerlo è l'amministratore di Anm Nicola Pascale che nei mesi scorsi aveva annunciano la ripartenza dei mezzi su rotaia prima a settembre e, poi, entro Natale. Scadenze disattese per motivazioni non sempre ascrivibili all'azienda. Per esempio, la tratta San Giovanni a Teduccio-piazza Municipio è subordinata alla chiusura del cantiere di via Marina.

Per questo motivo, Pascale evita di dare nuove date: "Credo che importanti novità potranno esserci nel giro di pochi giorni. La tratta Poggioreale-via Cristoforo Colombo potrebbe essere ripristinata in breve tempo perché è tutto pronto. Invece, per i tram che vengono da San giovanni bisogna chiedere al Comune di Napoli quali sono i tempi per chiudere il cantiere di via Marina".

Fonti interne a palazzo San Giacomo fanno sapere che il tram 1 potrebbe ripartire dopo il 20 gennaio. Per la tratta che proviene dalla zona orientale della città, invece, non si è parlato di scadenze, visto che sul cantiere di via Marina pesa ancora un enorme punto interrogativo".