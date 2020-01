Sta tornando il tram, collegherà Poggioreale con piazza Municipio: passerà ogni 10 minuti

"Sta arrivando il tram che riprenderà a collegare piazza Municipio con Poggioreale. La città respira. Prove di circolazione in notturna", scrive l'Anm su Facebook. Il ripristino della rete tramviaria napoletana, Poggioreale-Cristoforo Colombo, ferma ormai da anni per i lavori a via Marina e della Metropolitana, ripartità tra pochi giorni.

"Al fianco dei lavoratori per le prove tecniche notturne dei tram che torneranno in circolazione da questo venerdì. La linea è importantissima. Un'arteria che potrà essere utilizzata da napoletanie turisti che vengono ogni giorno a Napoli. Comune di Napoli, Anm, Funzionari USTIF, Polizia Locale, Ausiliari del traffico... un gran lavoro di squadra per le prove tecniche di circolazione della linea tramviaria 1 da piazza Municipio a Poggioreale. La linea 1 sarà servita dai più moderni tram bidirezionali della flotta di Anm che avrà una frequenza di circa 10 min", spiega Alessandra Clemente in un "live" da via Marina.