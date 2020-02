Lettera al Direttore, Napoli e il tram: un amore forte

"Caro Direttore Napoli e il tram un amore da sempre napoletani ed il tram è un amore da sempre sicuramente più forte persino della bella e nuova metropolitana. Il tram per i napoletani è anche il romanticismo un mezzo di trasporto comune più della metropolitana e pullman, nel Tram era dove si ci incontrava con la ragazza che ti piaceva, era un trasporto il più socialmente utile al popolo napoletano il tram era dei lavoratori che la mattina lo prendevano per recarsi all'Italsider di Bagnoli, come nel senso inverso della città facevano altri operai quelli che andavano a lavorare nella zona di San Giovanni a Teduccio. Il tram era degli studenti era un po' di tutti anche per la sua efficienza nel rispettare gli orari. Oggi rivedere il tram in funzione a Napoli è bellissimo, spero che altre linee e altri tratti siano coperti dal tram molto più bello efficiente e socialmente utile dei pullman che inquinano sono spesso in ritardo e non hanno quel senso di famigliarità come il tram. Spero che il sindaco de Magistris e gli Assessori competenti capiscono quando il tram sia utile per Napoli specie in alcune zone della città e che insistono nell'ampliare le linee incominciano con il prolungamento della linea 1 fino a Bagnoli e Fuorigrotta".

Saluti da Pino Vetraro

Risposta del Direttore

"Caro lettore, sono pienamente d'accordo con lei. Il tram, oltre all'indubbio effetto nostalgico che ha ben rappresentato, è un mezzo di trasporto che grazie alla trazione elettrica non inquina l’atmosfera. Inoltre, l'inquinamento acustico provocato dai vecchi modelli è ridotto ai minimi termini nelle ultime versioni dei tram. Mi unisco e sosterrò, infine, la sua richiesta di potenziamento del servizio, entrato finalmente in funzione lo scorso venerdì, che dovrebbe tornare a coprire almeno Bagnoli e Fuorigrotta per essere funzionale alle esigenze dei nostri concittadini".

Saluti Nicola Clemente