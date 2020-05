San Giovanni, auto parcheggiata sui binari: si ferma temporaneamente il tram

Non inizia nel migliore dei modi la giornata del trasporto pubblico locale a Napoli. La linea tranviaria 1 dell'Anm è stata, infatti, temporaneamente sospesa per impraticabilità stradale in corso San Giovanni.

Il motivo, che ha dell'incredibile, è stato rivelato dal Presidente della Commissione comunale Trasporti Nino Simeone ai microfoni di Radio Crc: "Un buontempone, chiamiamolo così, ha pensato bene di parcheggiare la sua auto sui binari del tram, impedendo così alla linea di circolare. Si è provveduto di buon mattino, prontamente, a rimuovere l'auto con il carro attrezzi".

La circolazione è poi tornata regolare una volta rimosse le cause ostative.