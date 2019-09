Non si apre il portellone del traghetto, turisti napoletani bloccati sulla nave per ore

Sono rimasti per ore sul traghetto della "Grimaldi Lines" che da Olbia doveva riportarli a Civitavecchia, a causa della mancata apertura del portellone della nave per un guasto. Conclusione delle vacanze da incubo per quasi 900 passeggeri, un cospicuo numero napoletani, all'arrivo nella cittadina laziale alle 7 del mattino.

Solo con l'arrivo della gru è stato possibile risolvere il guasto al sistema idraulico del portellone e aprirlo, consentendo ai passeggeri di scendere a terra, a scaglioni, tra le 10 e le 15. Come fanno sapere dalla Grimaldi Lines non si sono registrati malori a bordo, tutti sono stati assistiti secondo la normativa europea e rifocillati con pasti a bordo.