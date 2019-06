Traghetto si incaglia nel porto di Ischia: passeggeri evacuati a bordo di gommoni

Un traghetto proveniente da Pozzuoli si è arenato questo pomeriggio, attorno alle 15.00, nel porto di Ischia, bloccando i collegamenti marini diretti verso l'isola verde. A bordo della Lady Carmela, che si è insabbiata su un basso fondale per cause ancora in corso di accertamento, c'erano un centinaio di turisti.

Sul posto è intervenuta prontamente la Guardia Costiera, che ha da subito posto in essere tutte le azioni necessarie per la salvaguardia dei passeggeri, messi in sicurezza e sbarcati regolarmente senza criticità mediante operazioni di trasbordo.

Non si sono registrati feriti o danni. Le operazioni sono state svolte grazie alla sinergica collaborazione prestata dal gruppo ormeggiatori, dalle forze dell'ordine, e dai volontari di Protezione Civile e Croce Rossa.

LE TESTIMONIANZE

Un testimone ticinese di Locarno, Antonio Straci, ha raccontato ai media la disavventura vissuta da lui e la sua famiglia, come riporta lo Sportello dei Diritti: "Io, mia moglie Marialuisa, mia figlia Letizia e mia suocera Jolanda eravamo a bordo. Siamo qui in vacanza e questo era il nostro primo giorno di ferie. Insomma non sono proprio iniziate benissimo. Alla fine non è successo nulla di grave. L’importante è che nessuno si sia fatto male. Noi siamo scesi, ma ora dobbiamo aspettare che la nave venga trainata e liberata per recuperare la nostra automobile con i bagagli. Siamo rimasti bloccati sulla nave per più di due ore prima che potessimo scendere al porto", ha aggiunto il ticinese.

"Alle 18.30 - evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - il porto di Ischia resta parzialmente sbarrato in attesa che il traghetto venga disincagliato. La Capitaneria è al lavoro per tentare di mettere le cose a posto nel più breve tempo possibile. Al momento i motivi dell’arenamento non sono noti".