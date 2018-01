Giornata di grandi difficoltà nei collegamenti tra la terraferma e le isole napoletane a causa del forte vento e del mare mosso.

Un traghetto in ormeggio a Procida - come riferisce Il Dispari Quotidiano - ha urtato contro una banchina, distruggendola in alcune parti.

Il mezzo non ha riportato danni ed è ripartito alla volta di Ischia.