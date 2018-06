Tragedia sul traghetto: prima svolta nelle indagini

Potrebbe essere arrivata la prima svolta nelle indagini sulla morte di un uomo schiacciato da un'auto su un traghetto a Napoli. La procura di Napoli avrebbe già individuato la causa dell'incidente. Si tratterebbe, ed in questi casi il condizionale è obbligatorio, del mancato posizionamento della ringhiera protettiva che avrebbe evitato che l'auto, in manovra nel parcheggio del piano superiore del traghetto, cadesse nella stiva. A rivelarlo è un articolo de “Il Mattino” secondo cui la procura di Napoli avrebbe già iscritto nel registro degli indagati cinque membri dell'equipaggio.

Il guidatore dell'auto caduta, per omicidio colposo, mentre gli altri quattro sempre per omicidio colposo ma con l'aggravante di aver ignorato le norme sugli infortuni sui luoghi di lavoro. A condurre l'inchiesta sono i sostituti procuratori Michele Caroppoli e Lucio Giuliano, coordinati dall'aggiunto Giuseppe Lucantonio. La comunicazione di garanzia è arrivata per permettere ai periti di parte di assistere all'autopsia sul corpo del cittadino indonesiano ucciso sotto il peso della Citroen caduta.