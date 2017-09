Tragedia Solfatara: il paesino Meolo sotto shock

Un'intera cittadina colpita dalla tragedia accaduta sul Vulcano Solfata dove ha perso la vita la famiglia Carrer. Meolo, il paesino di origine della famiglia in provincia di Venezia, è rimasto paralizzato dopo l'arrivo della notizia della morte delle tre persone sprofondate in un crepaccio nei pressi del cratere. «Non riusciamo ancora a metabolizzare quanto è accaduto» ha dichiarato una parente di Tiziana Zaramella, la 42enne veneta che ha perso la vita insieme al marito Massimiliano Carrer di 45 anni ed al figlio Lorenzo, undicenne.

A scriverlo è Venezia Today che sta raccogliando le prime testimonianze nella provincia veneta sconvolta, come quella napoletana, dal diffondersi della notizia. «Erano una famiglia solare, tutti sorridenti. E' un colpo durissimo» ha continuato la donna. Anche la prima cittadina di Meolo, Loretta Aliprandi ha espresso il cordoglio nei confronti della famiglia promettendo tutto il sostegno necessario ai parenti.