Tragedia Solfatara: la verità dalla perizia davanti al Gip

Il prossimo 20 maggio la perizia sulla tragedia della Solfatara, dove persero la vita i coniugi Carrer e il loro figlio, arriverà in aula davanti al Gip di Napoli. Il giudice Isabella Iaselli ha fissato l'udienza camerale per esaminare la perizia prodotta dai sette esperti incaricati dal tribunale di valutare i rischi del sito. La perizia sarà a disposizione delle parti dal prossimo 29 aprile ed è stata redatta nell'ambito del procedimento per disastro colposo.

Le accuse

Con le accuse di disastro e omicidio colposo sono indagate sei persone per i fatti datati 12 settembre 2017. Quel giorno morirono Massimiliano Carrer, la moglie Tiziana Zaramella e il figlio Lorenzo. I tre erano in visita al sito e provenienti da Meolo, in provincia di Venezia. L'unico a sopravvivere al cedimento fu il più piccolo della famiglia che adesso vive con gli zii. La perizia potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause del disastro oltre a identificare gli interventi di messa in sicurezza necessari.