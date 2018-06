Tragedia nel Porto, le condizioni della donna ferita sono critiche

Il bollettino diramato questa mattina dall'Ospedale Cardarelli parla di "condizioni critiche" e "prognosi riservata" per la donna di 79 anni ferita in occasione dell'incidente a bordo del traghetto Napoli-Palermo che ieri sera ha causato la morte di un turista indonesiano. La donna ha riportato politraumi da schiacciamento e si trova in rianimazione, intubata. Nel bollettino si parla di fratture alle costole, scomposte fratture ai femori, insufficienza respiratoria e contusioni ai polmoni.