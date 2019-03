Tragedia di Cardito, parla il padre delle bambine: "Rivoglio le mie figlie. Lotterò sempre per loro"

Ad un mese e mezzo dalla tragedia di Cardito, in cui ha perso la vita il piccolo Giuseppe Dorice, resta ancora da decidere il futuro delle due sorelline del bimbo ucciso dal patrigno.

Le due bambine, di 4 e 8 anni, si trovano ora in una struttura protetta e non hanno contatti con i familiari. Nella giornata di lunedì 11 marzo si è tenuta un'udienza presso il Tribunale dei Minori di Napoli, a cui hanno partecipato la madre Valentina ed il padre Felice, i quali hanno presentato ricorso contro la sospensione della patria potestà.

Il giudice, nelle prossime settimane, dovrà valutare e stabilire se i nonni, che hanno richiesto l'affidamento, o uno dei genitori, saranno idonei ad accogliere le bimbe.

Dopo l'udienza, Felice Dorice, il padre di Giuseppe, ha parlato ai microfoni di Pomeriggio Cinque: "Rivoglio le mie bambine, farò il possibile. Sono pronto a dare a loro il meglio di questo mondo. Valentina in aula? Lei non si è degnata di uno sguardo e nemmeno io l'ho guardata. Nei suoi confronti provo solo rabbia. Avrei voluto dirle tante cose, ma mi sono trattenuto. L'ho fatto per il bambino che non c'è più. Poteva chiamarmi e dire di andare a prendere i miei figli. Io avrei fatto il possibile. Ha sbagliato lei e anche la nonna, che aveva il mio numero e poteva anche degnarsi di chiamarmi. Se le bambine fossero affidate ad una casa famiglia? Non mi fermerò mai. Combatterò fino alla fine dei miei giorni per riaverle".

Sempre ai microfoni della trasmissione Mediaset condotta da Barbara d'Urso, è intervenuto anche il padre di Felice, Raffaele, nonno delle bambine: "Noi abbiamo fatto la richiesta perchè ci vengano affidate le bimbe. Faremo tutto il possibile e lotteremo. La decisione, poi, spetta ai giudici. Non so cosa accadrà. Le bimbe le ho sentite l'ultima volta per telefono prima che accadesse la tragedia. Purtroppo i nonni oggi non contano niente, contano solo i genitori. La famiglia di Valentina non si è mai degnata di chiamarci o dirci qualcosa. Per Giuseppe abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo mosso il mondo. Era mio nipote, il mio sangue".

"Noi come famiglia abbiamo chiesto l'affido delle due bambine. Noi non ci fermeremo mai. Queste bambine sono sangue del nostro sangue e noi lotteremo finchè sarà possibile. E' giusto che abbiano una vita degna, dopo tutto quello che hanno passato", ha affermato Vincenzo Dorice, fratello di Felice e zio del piccolo Giuseppe.