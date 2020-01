Zona Ospedaliera, traffico in tilt: spunta una voragine in via Mandracchio

Via Mandracchio, importante snodo stradale dei Camaldoli, è stata chiusa al traffico veicolare per la recente formazione di una voragine. L'unica alternativa alla strada è via Camillo Guerra, presa d'assalto dagli automobilisti, con il

"Via Mandracchio è un asse importante per la circolazione della zona ospedaliera. Chiediamo di attivare le più idonee azioni affinché venga riaperta al più presto via Mandracchio, verificando al contempo le cause che hanno determinato una nuova voragine": così il consigliere comunale e Presidente della Commissione Infrastrutture Nino Simeone in una lettera spedita all'assessore competente (Alessandra Clemente), al comandante della Polizia Locale (Ciro Esposito) e ai dirigenti comunali interessati.