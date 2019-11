Traffico in tilt nella zona ospedaliera, bloccati per ore nel traffico gli automobilisti

Automobilisti disperati oggi per il traffico in diverse zone della città. Ci sono state segnalate code chilometriche nella zona ospedaliera, in prossimità del Policlinico nuovo. Traffico anche nella ai Colli Aminei e al Vomero Alto per il traffico.

A peggiorare la situazione il maltempo abbattutosi sulla città. Particolarmente colpiti sono stati i quartieri collinari che hanno risentito maggiormente delle precipitazioni. In alcuni casi è comparso anche del nevischio che si è andato a depositare sull'asfalto. Intere strade sono diventate vittime di ruscellamenti che hanno allagato alcune zone nevralgiche come piazza Medaglie d'oro al Vomero e o via Posillipo. La stazione metro “Policlinico” è stata chiusa per un guasto all'alimentazione elettrica. Disagi sono stati comunque segnalati in diversi punti della città e la situazione potrebbe peggiorare con il passare delle ore.

Caos traffico

"Bisogna necessariamente trovare una soluzione alla paralisi della viabilità che ormai quotidianamente si verifica nella zona ospedaliera - ormai siamo al caos. Un'area con una così alta densità di strutture ospedaliere necessita di uno specifico piano traffico e pertanto ho scritto ai competenti assessori nonché ai direttori generali di tutti gli ospedali per creare un tavolo permanente". Lo dichiara il presidente della commissione Mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone.