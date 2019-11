Via Toscanella chiusa, traffico in tilt in zona ospedaliera

Il traffico in zona ospedaliera risulta, da questa mattina, paralizzato. Gravi disagi per coloro che si spostano in auto tra Colli Aminei e via Pansini: a quanto pare il traffico è stato determinato dalla frana di un terrapieno in via Toscanella. La strada sarebbe stata chiusa al traffico, costringendo così tutti coloro che erano diretti in direzione Chiaiano-via Scaglione a deviare verso la zona ospedaliera.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.