Pignasecca, crolla un cornicione: traffico deviato nel cortile del Pellegrini

Sta creando non pochi problemi il crollo di un cornicione avvenuto questa mattina nella Pignasecca, nei pressi del mercato più antico di Napoli. Il traffico veicolare in questi minuti viene deviato attraverso il cortile dell'ospedale Pellegrini, come evidenzia un video caricato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. "Un'assurdità", commenta il consigliere Borrelli.