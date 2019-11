Colli Aminei, caos traffico: semafori guasti e vigili assenti

È caos traffico a Napoli, in una giornata già funestata dal parziale sciopero del trasporto pubblico indetto dal sindacato Usb.

Lunghe code si registrano nella zona Capodimonte-Colli Aminei. Non solo la chiusura di via Vecchia San Rocco, anche il guasto guasto dei semafori di un incrocio nevralgico, quello tra viale Colli Aminei, via Cardinale Prisco e viale dei Pini, una strada percorsa da numerose vetture soprattutto all'apertura delle scuole.

Come segnalato da numerosi automobilisti, l'incrocio - nonostate il semaforo fosse spento - non era presidiato da vigili urbani. Al contrario di quello, funzionante, davanti alla scuola Mameli.