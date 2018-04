Incubo traffico, rientro shock dai lidi: centinaia di famiglie bloccate

Rientro a casa da incubo ieri per centinaia di famiglie dai lidi di Licola e Varcaturo. In tantissimi sono rimasti bloccati nel pomeriggio e in serata nei lidi vista l'impossibilità di rientrare a casa per l'eccessivo traffico sulla litoranea.

"Fate qualcosa, è vergognoso ci sono persone bloccati a Varcaturo, tra cui miei parenti. Bambini e anziani che non possono tornare a casa, aiutiamoli vi prego fate qualcosa grazie. Hanno chiamato le autoambulanze ma non possono passare, aiuto". E' solo uno dei messaggi-denuncia arrivati in redazione a NapoliToday. La situazione è andata poi via via risolvendosi dalla tarda serata.