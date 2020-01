Linea 1 chiusa, è caos traffico: "Da suicidio di massa"

Innanzitutto la sicurezza. Nino Simeone, presidente della commissione trasporti in consiglio comunale, ha analizzato così stamane a Radio Crc la situazione della Linea 1.

Un importante tratto della metro è ancora sotto sequestro della magistratura dopo l'incidente verificatosi nei giorni scorsi. "Ciò che stanno facendo i magistrati è dare delle delucidazioni sul perché sia accaduta una cosa del genere. Un giorno in più va anche bene, l'importante è capire cosa sia successo. Ciò che ha fatto l'azienda è stato fatto con interesse unilaterale. Bisognerebbe spostare il lavoratore coinvolto in altri luoghi, a fare mansioni differenti".

Il punto è che una Linea 1 a mezzo servizio costringe l'area nord della città a prendere l'auto, con una situazione traffico ormai insostenibile come ha spiegato ieri lo stesso sindaco Luigi de Magistris. "Le valutazioni del sindaco hanno un fondamento - ha proseguito il consigliere - c'è tutta la zona nord della città imbottigliata nel traffico della Toscanella. È un suicidio di massa, non si sa proprio dove andare".

"Avremo un miglioramento in quella parte della città soltanto quando si aprirà la Metropolitana - è stata la conclusione di Simeone - La metropolitana garantirebbe un 20% di flusso in più, che aiuterebbe la viabilità".