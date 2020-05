Via Toledo, si stacca cavo del filobus 201. Carabinieri sul posto

Apprensione nel tardo pomeriggio nel cuore di Napoli, in via Toledo. Qui, nei pressi di via Forno Vecchio e della Basilica dello Spirito Santo, un gancio che reggeva i cavi del filobus, tenendoli saldi ancorati a uno stabile d'epoca, si è staccato. Il fatto è avvenuto - secondo la prima ricostruzione - proprio mentre passava il filobus 201 (proveniente da via Foria).

Il cavo, staccatosi dalla struttura, sarebbe caduto nei pressi di un gazebo di una nota caffetteria della zona. A quanto pare in quel momento alcuni clienti sostavano proprio all'interno del bar ma, per fortuna, non sono stati colpiti. Non ci sarebbero ingenti danni ma ci sono verifiche in atto.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e una squadra tecnica Anm che ha ripristinato la sicurezza della linea filobus. Il passaggio veicolare è stato interrotto per alcuni minuti.

La notizia è segnalata anche dal gruppo cittadini di "Insieme facciamo tutto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.