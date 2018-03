Veicolo in avaria: rallentamenti in tangenziale

Un veicolo in avaria sta provocando una serie di rallentamenti lungo la tangenziale di Napoli. Il traffico è particolarmente congestionato lungo tutto il tratto che porta a Pozzuoli. In particolare le code si stanno formando lungo il tratto che va da Capodimonte a Zona Ospedaliera. Diverse decine le auto in coda prima dell'arrivo dei soccorsi all'auto in panne.

I rallentamenti possono essere quantificati in diversi minuti con auto in ingresso che potrebbero rimanere completamente bloccate.