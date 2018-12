Tangenziale, mattinata di disagi: traffico in entrambe le direzioni

Mattinata di disagi sulla Tangenziale di Napoli. Come comunicato da Muoversi in Campania, si registrano infatti notevoli rallentamenti nel tratto tra Secondigliano-Aeroporto e Corso Malta in direzione Pozzuoli, così come tra Fuorigrotta e Corso Malta in direzione Capodichino. In particolare, la coda si trova in entrata al Vomero.

Il traffico veicolare è particolarmente intenso in queste giornate pre natalizie, e la situazione sulla Tangenziale particolarmente complessa negli orari di punta giornalieri.