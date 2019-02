Pendolari Napoli e provincia, traffico in tilt tra autostrade e Tangenziale

Mattinata difficile per i pendolari partenopei. Come riportato stamane intorno alle 8 da Muoversi in Campania, sono diverse le criticità sulla rete stradale e autostradale della provincia napoletana e della regione.

In provincia, rallentamenti sulla A3 Napoli-Salerno e sulla A16 Napoli-Canosa.

Nel primo caso il problema riguarda i partenopei in viaggio verso Salerno, in quanto lavori stradali rallentano la tratta tra Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare. Nel secondo caso c'è fumo - probabilmente un rogo di rifiuti - tra Pomigliano e il bivio A1 Roma-Napoli, circostanza che necessita di prudenza da parte degli automobilisti.

Per quanto riguarda invece la città di Napoli, i maggiori problemi si registrano sulla Tangenziale. Ci sono infatti rallentamenti per traffico intenso tra Secondigliano-Aeroporto e Corso Malta, e code in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Rallentamenti per traffico intenso anche tra Vomero e Zona Ospedaliera e code in entrata a Vomero direzione Capodichino