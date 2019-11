Strade chiuse, semafori guasti e incroci senza vigili: giornata nera per il traffico a Napoli

Giornata più che mai difficile per gli automobilisti partenopei. Code interminabili si sono infatti stamane generate tra la zona ospedaliera e i Colli Aminei.

A monte del caos, non solo la chiusura di via Vecchia San Rocco dovuta ad un crollo avvenuto la settimana scorsa, ma anche la rottura di numerosi semafori lungo la strada.

Peraltro, sono mancati i vigili urbani in alcuni incroci nevralgici come quello tra viale dei Pini, viale Colli Aminei e via Cardinale Prisco; e quello tra via Pessina, via Salvator Rosa e il Museo archeologico.

Numerosi cittadini hanno segnalato che divesi tratti di strada, normalmente percorribili in una decina di minuti, hanno visto automobilisti impiegare anche un'ora.