Cade un palo: Riviera di Chiaia in tilt (VIDEO)

Il crollo di un palo lungo la Riviera di Chiaia ha paralizzato il traffico creando delle code lunghissime. All'altezza del cantiere attualmente attivo, è crollato un palo fortunatamente non provocando nessun ferito. Tutte le vetture sono però costrette a fare inversione di marcia, fortunatamente nel punto della corsia preferenziale dove è possibile tornare indietro.

Grandi difficoltà hanno incontrato i pullman costretti a una manovra difficilissima per invertire il senso di marcia. Centinaia le macchine in coda e grandi disagi per gli abitanti della zona.

