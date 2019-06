Pozzuoli, il 3 giugno sarà chiusa la galleria Arco Felice-Lucrino

Domani - lunedì 3 giugno - la galleria che collega Arco Felice con Lucrino (Pozzuoli) sarà chiusa al traffico veicolare, dalle 9 alle 17. La chiusura si è resa necessaria per dei lavori all'impianto fognaria. Sono consigliati percorsi alternativi: in direzione Lucrino è possibile percorrere via Licola-Patria e via Miliscola, mentre da Lucrino verso Pozzuoli si può percorrere via Miliscola o via Campi Flegrei.

