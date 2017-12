Parcheggio selvaggio, traffico in tilt in piazza Giambattista Vico

Traffico in tilt questa mattina a causa del parcheggio 'selvaggio' di un tassista che ha paralizzato la circolazione, già messa a dura prova dal volume di veicoli che circola durante il periodo di festa. È accaduto in piazza Giambattista Vico, dove l'incauto parcheggio del veicolo in un punto nevralgico ha reso impossibile ad un pullman di proseguire nel tragitto.

L'ingorgo ha paralizzato anche via Minichini, via Tanucci, via De Marco e tutte le strade limitrofe. La situazione è tornata alla normalità dopo una ventina di minuti, grazie all'intervento degli agenti di polizia di Stato.