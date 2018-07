Traffico paralizzato in via Monteoliveto: protestano i precari Bros

Traffico congestionato questa mattina nelle vie del centro storico napoletano per un corteo organizzato dai disoccupati napoletani. Circa cento persone hanno sfilato, attraversando via Monteoliveto e piazza Municipio. Nel corteo striscioni dei Precari Bros, del collettivo Banchi Nuovi e dell'Unione Disoccupati Organizzati U.D.O.. A precedere i manifestanti due camionette della polizia. Cori contro Renzi e Berlusconi. I precari Bros chiedono all'amministrazione comunale di far rispettare gli accordi Campania più che prevedono l'inserimento lavorativo dopo un periodo di formazione.

