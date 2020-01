Martedì di passione, è caos traffico: lunghe code in autostrade e tangenziale

Giornata da incubo per chi viaggia in auto. Oltre ai disagi nella zona ospedaliera per la riapertura parziale della Linea 1 della metro, che ancora non copre le fermate di Chiaiano e Piscinola, si segnalano lunghe code in autostrade, asse mediano e tangenziale.

Il bollettino di Muoversi in Campania del 28 gennaio è impietoso questa mattina:

-Sulla SS162 dir, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra l'uscita Ponticelli/Barra e l'innesto con la Tangenziale di Napoli verso Napoli.

-Sulla SS268 del Vesuvio, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra le uscite Somma Vesuviana/Cupa di Nola e Somma Vesuviana /Santa Maria del Pozzo verso Napoli.

-Sull'A3 Napoli-Salerno, per lavori, ci sono rallentamenti tra le uscite Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare verso Salerno. Su quest'arteria per traffico intenso ci sono code in uscita allo svincolo Napoli Centro/Via Ferraris verso Napoli e, nella stessa direzione, rallentamenti tra le uscite San Giovanni a Teduccio e Napoli/Via Marina.

-Sulla Tangenziale di Napoli, per traffico intenso, ci sono code tra gli svincoli Vomero e Corso Malta in direzione Capodichino e tra le uscite Capodichino e Zona Ospedaliera verso Pozzuoli con code in questa direzione in ingresso allo svincolo Corso Malta.

-Sull'A2 Diramazione di Napoli, per traffico intenso sulla viabilità esterna, ci sono code in uscita allo svincolo Salerno Fratte in entrambe le direzioni.