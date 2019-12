Sciopero e Napoli in Champions, è caos traffico: giornata da incubo per gli automobilisti

Il 10 dicembre 2019 sarà una giornata da ricordare per gli automobilisti napoletani. A causa dello sciopero dei trasporti, che ha fatto registrare un alto numero di adesioni e della partita del Napoli, alle 19.00 al San Paolo contro il Genk (decisiva per il passaggio in Champions degli azzurri), il traffico in molti quartieri della città è in tilt.

Si segnalano forti rallentamenti dal pomeriggio a Fuorigrotta, al Vomero Alto, al corso Malta, via Marina (aggravato anche dallo sciopero degli ex Lsu) e in tutta la tratta della Tangenziale.