Litorale flegreo, è caos traffico: code chilometriche e proteste

Giornata particolarmente dura, quella di ieri, per gli automobilisti che sono transitati nella zona del litorale flegreo.

Tantissimi gli ingorghi e le code, addirittura chilometriche, che in mattinata e nel tardo pomeriggio si sono generati sulle strade del mare flegreo in direzione di Miseno e Miliscola.

In particolar modo, sono risultate difficilmente percorribili via Baia, via Fusaro Torregaveta e via Cuma, di fatto tutte le direttrici che conducono verso gli arenili della zona di Bacoli. Problemi del tutto simili si sono verificati al rientro, in particolar modo a Baia, a Lucrino ed al bivio di Cuma sulla Domiziana. Code e difficoltà che si sono verificate nonostante l'intensa giornata di lavoro per la polizia municipale dei comuni di Bacoli e di Pozzuoli

Disagi per i bagnanti quindi, ma soprattutto per gli abitanti dell'area che hanno veementemente protestato sui social network. La criticità è andata esaurendosi via via nella serata.