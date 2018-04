Traffico di droga: ricercato in manette a Portici

Era ricercato dalle autorità belghe per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. È stato arrestato a Portici, Paolo Terracciano Scognamiglio, 48enne, ricercato ad Anversa. Il locale tribunale aveva emesso un mandato di cattura europeo lo scorso 29 marzo.

La nota Sirene è stata poi trasmessa anche in Italia due giorni fa. Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano hanno in poche ore rintracciato l'uomo e l'hanno condotto, prima nei loro uffici e poi presso il carcere di Poggioreale. Lì dovrà attendere che venga compiuta la procedura per l'estradizione prima di essere trasferito nelle carceri del Belgio.