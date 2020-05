Traffico internazionale di rifiuti: sei persone arrestate tra Napoli e Gorizia

Sei persone sono state arrestate per traffico illecito di rifiuti dai carabinieri e della guardia di finanza che hanno eseguito le sei misure di custodia cautelare personale disposte dal gip di Trieste, su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Trieste. Gli arrestati sono accusati di aver preso parte a un traffico illecito di rifiuti trasnazionale. Le indagini sono partite con il sequestro di un capannone industriale stracolmo di rifiuti da parte dei carabinieri di Gorizia e sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale insieme al Ros e ai finanzieri del Gico di Trieste e dello Scico di Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sei sono accusati di aver smaltito illecitamente 4.500 tonnellate di rifiuti speciali, ovvero balle di un metro cubo l'una di rifiuti plastici provenienti da un impianto di recupero di una società del bellunese e da un'area dismessa a Borovnica, abbandonandoli in un capannone industriale a Mossa nel goriziano di proprietà di due società con sede a Napoli e a Gorizia. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo di beni per circa un milione di euro nella disponibilità degli indagati. In corso perquisizioni in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania.