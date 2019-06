Traffico illecito di rifiuti, operazione "Smokin' Fields"

È in corso, dalle prime ore del mattino di oggi, un'imponente operazione congiunta tra polizia e carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le forze dell'ordine sono in azione tra le province di Napoli, Roma, Latina e Frosinone.

Sono oltre 100 gli uomini impegnati: stanno eseguendo numerosi sequestri e perquisizioni. Nell'ambito dei controlli sono impiegati anche due elicotteri.

L'operazione, denominata "Smokin' Fields", è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.