Blitz dei carabinieri nella notte, smantellata rete di trafficanti in rapporti con la camorra

Un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga è stata smantellata dai Carabinieri: si tratta di una vasta rete capillarmente diffusa sul territorio nazionale, composta da 10 persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare: un algerino, un albanese, un italiano e 7 marocchini. Il gruppo importava hashish dal Marocco, nascondendo ingenti quantità in depositi strategici per lo spaccio, poi sotterrando piccole quantità nei luoghi di spaccio. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe instaurato rapporti con esponenti di spicco del clan Polverino-Orlando di Marano di Napoli, che si recavano a Roma per gestire il traffico.