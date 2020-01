Tamponamento nella Galleria Laziale: colpita un'auto della polizia

Traffico nella Galleria Laziale in tilt dopo un tamponamento che ha coinvolto tre vetture poco dopo mezzogiorno. Le auto si sono scontrate paralizzando la circolazione e rendendo necessario l'intervento dei carri attrezzi per la loro rimozione. Tra le vetture rimaste coinvolte, c'era anche una volante della polizia. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che ha però mandato in tilt il traffico all'interno della galleria.

Le vetture sono state raccolte tutte su un lato ma la circolazione su quella corsia è stata bloccata per diverso tempo. Si viaggia quindi a una sola corsia e a subire i rallentamenti peggiori sono le vetture che arrivano da Fuorigrotta dove si sono formate della code lungo viale Giulio Cesare. Non si hanno notizie precise sulle condizioni dei viaggiatori ma nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi.